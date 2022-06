“A misura di territorio” è la campagna sul territorio, partita da Pesaro e approdata ad Ancona per le misure e i bandi costruiti per sostenere le imprese di Camera di Commercio delle Marche e Regione con opportunità che riguardano tramite vaucher e altre misure in particolare il digitale, ma anche la valorizzazione dei borghi, creando nuovi possibili attrattori per il turismo nazionale e internazionale, e l’export per ampliare il raggio d’azione, visto il difficile scenario internazionale.