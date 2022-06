Immaginate la città deserta, a tratti distrutta. La paura, l’arrivo di Vigili del fuoco da tutta Italia. Chi non c’era forse fa fatica a immaginare Ancona così. Per chi l’ha vissuto è un ricordo indelebile, nel dramma a cui sono poi seguiti gli anni della ricostruzione. Ancona, al teatro delle Muse, con la partecipazione a distanza anche del capo della protezione civile Curcio, ricorda quell’anno difficile, il 1972. E in particolare quella scossa del decimo grado della scala Mercalli che in 15 secondi sconvolse la città proprio il 14 giugno, al culmine di uno sciame sismico iniziato quel 25 gennaio.Non ci furono vittime, ma si contarono alcuni decessi riconducibili allo choc. In quell’anno 30 mila anconetani vivevano sotto più di 1450 tende, allestite in più di 50 punti della città. Almeno 600 persone alloggiarono negli autobus, 1500 nei vagoni ferroviari, 1000 nelle palestre delle scuole rimaste inagibili.Tutto sotto la direzione di Alfredo Trifogli, che per tutti nel ricordo resta il sindaco del terremoto.