SIROLO – I primi turisti sono già arrivati sulla Riviera del Conero e da questo lunedì parte la prenotazione del posto nelle spiagge libere, a Sirolo, attraverso la app I beach, la stessa che viene utilizzata anche per le spiagge anconetane di Mezzavalle e Portonovo. Nelle spiagge sirolesi si conta una capienza di circa 5000 persone, compresi gli stabilimenti balneari, di cui circa 2800 in spiaggia libera. Intanto l’estate inizia all’insegna anche degli eventi diffusi, una nuova formula per evitare concentrazione di persone ma anche per un’offerta più variegata.