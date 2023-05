Un "eroe del quotidiano" come dovrebbe essere ogni giudice, un eroe pronto ad insegnare ai più giovani e a trattare ogni singola causa come la più importante, fu lui, ricordano in molti, il primo giudice ad emettere una sentenza di condanna per associazione a delinquere mafiosa nella nostra regione, lui, ai tempi pretore in territorio fermano, il primo a condannare i datori di lavoro per macchinari non idonei, salvando così innumerevoli vite.

E' questo uno dei tanti ricordi del giudice Giuseppe Luigi Fanuli, ex presidente del tribunale di Pesaro, morto nel 2022 a soli 65 anni a causa di un malore.

Originario di Tortona, ma marchigiano di adozione Fanuli ha dedicato la sua vita alla giustizia nella nostra regione e per lui ora una targa, quella dell'aula 2 della Corte di Appello di Ancona, ricorda a tutti cosa significa davvero oggi "essere un giudice".