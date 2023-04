Si affacciano sull'Adriatico, alcuni in Italia, altri in Croazia. Sono i piccoli porti, motori di sviluppo socio-economico. Per loro si lavora sulo sviluppo integrato e strategico, sulla sostenibilità, la sicurezza, l'efficientamento. È ciò che si prefigge nel dettaglio Framesport, progetto che vede la società Svem, per conto della Regione Marche, in prima linea a condurre azioni pilota. Due delle quali, a Numana e Gabicce, già concretizzate