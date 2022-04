Sono state poco più di 200, numeri aggiornati al pomeriggio, le prenotazioni dal sito della piattaforma di Poste, nel primo giorno per la quarta dose di vaccino anti Covid nelle Marche per gli over 80 e gli over 60 fragili da effettuare nei centri vaccinali. Il doppio booster però era già partito ad esempio con i medici di base e al momento, sono state somministrate su una platea di più di 150 mila marchigiani, poco più di 300 quarte dosi.