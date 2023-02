105 trapianti per la Regione Marche nel 2022, 46 di fegato, 57 di rene, e poi un trapianto combinato di fegato e rene e una donazione di rene da vivente, cifre record per la nostra regione che si piazza anche al primo posto in Italia per donatori rispetto al numero di abitanti.

Merito degli utenti che dicono si alla donazione in fase di rinnovo dei documenti di identità, sono sempre di più spiega la De Pace, ma ancora troppo pochi.

Servizio di Laura Meda