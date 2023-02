La protezione civile della regione Marche è già al lavoro per allestire nuovamente alla banchina 22 del Porto di Ancona la cittadella sanitaria in cui verranno prestate le prime cure ed effettuati i primi controlli ai 48 migranti in arrivo sabato mattina a bordo della Geo Barents. Tra questi ci sono anche 9 minori. La struttura sarà pronta già per la mattina di mercoledì. Anche questa volta dalla nave di Medici senza frontiere hanno fatto sapere che saranno necessari cinque giorni di navigazione per arrivare: “Ancora una volta – lamentano in un tweet – un porto molto distante dalla nostra attuale posizione”.