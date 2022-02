Nel giorno degli innamorati tutto si tinge di rosso e assume la forma del cuore ed è questa la giornata in cui i medici ricordano che l’amore, prima di tutto, dovrebbe essere per la salute e per l’organo fondamentale che batte nel petto. Ecco perché per la 16esima edizione della fondazione “Per il tuo cuore” medici e ospedali di tutta Italia aderiscono alla campagna nazionale “Cardiologie Aperte” per la prevenzione cardiovascolare. Causa Covid l’ascolto è telefonico: fino al 20 febbraio le persone possono chiamare il numero verde 800 05 22 33 per parlare con un medico cardiologo, raccontare la propria situazione ed essere indirizzati. Non sottovalutare i campanelli d’allarme tra cui il dolore al torace e la difficoltà nella respirazione. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte al mondo e la situazione è nettamente peggiorata a causa della pandemia.