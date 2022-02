L'incidenza nelle marche è oramai stabile da giorni, da 40 ore siamo fermi a quota 1161 e oggi si registrano appena 1024 positivi ma su soli 2518 tamponi, il trend dei ricoveri è buono, ancora in diminuzione i degenti in terapia intensiva, 42 i pazienti covid con un tasso di saturazione covid del 16,4%, meno bene nelle ultime 24 ore va in area medica dove invece l'occupazione supera di poco il 30%, 310 i pazienti covid, + 11 nelle ultime 24 ore. Inviariati i pazienti in attesa di posto letto.



Dati alla mano dunque, la situazione è stabile, il problema, spiega il presidente della regione Acquaroli, riguarda anche l'analisi dei dati, c'è una difformità, denuncia e la divisione a color, ripete, oramai è sorpassata