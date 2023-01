Due incidenti che forse potevano essere evitati, almeno secondo chi frequenta quelle zone. Il primo ad Ancona di fronte alle Poste del quartiere Archi, in via Marconi. Qui molti quotidianamente attraversano la strada per prendere l'autobus, le strisce pedonali ci sono ma purtroppo non bastano. Servirebbe un semaforo, dicono i molti stranieri che vivono in quest'area altrimenti, spiegano, la tragedia prima o poi arriva.

L'ultimo grave incidente ieri sera, un uomo di 37 anni di origine asiatica è stato investito proprio in quel punto, mentre attraversava sulle strisce. Un impatto devastante, che ha fatto letteralmente balzare in aria il povero malcapitato. Le condizioni dell'uomo, privo di coscienza, sono apparse sin da subito disperate. Trasportato in codice rosse avanzato all'ospedale regionale di Torrette, il 37 enne che ha riportato un vasto trauma cranico, lotta tra la vita e la morte.

Un tratto di strada maledetto, negli scorsi anni sempre nello stesso punto sono stati registrati altri investimenti di cui uno mortale.

Ed un'altra strada maledetta è il tratto piceno della A 14, Nella notte appena trascorsa l'ennesimo incidente, mortale. Poco prima della mezzanotte, un auto e un camion si scontrano nella Galleria di Grottammare, uno di quei tratti in cui, a causa dei lavori, si viaggia a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata. Un impatto violentissimo che non lascia scampo all'uomo alla guida del veicolo, morto sul colpo. Ferito in modo lieve il camionista.

Una tragedia quantomai annunciata, tanto che solo 24 ore prima il primo cittadino di San Benedetto Antonio Spazzafumo aveva scritto una lettera al prefetto di Ascoli, al governatore Acquaroli e al presidente di società autostrade chiedendo al gestore di assumere impegni precisi e vincolanti per risolvere quella situazione definita un vero e proprio delirio. Un terribile presagio di quello che sarebbe avvenuto di lì a poco.

Servizio di Laura Meda