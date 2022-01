Quindici postazione su tutto il territorio regionale sabato e domenica per lo screening con i tamponi gratuiti organizzato dalla Regione Marche e destinato agli studenti degli istituti di istruzione superiore con l’obiettivo di sedere sui banchi in presenza, ma in sicurezza. Con i tamponi si inizia sabato 15 dalla provincia di Pesaro Urbino con diversi punti e poi domenica nel resto del territorio regionale. Per quanto riguarda le giornata straordinarie di vaccinazione alcuni comuni si sono mossi per organizzare open day vaccinali. E’ invece su prenotazione con 600 posti disponibili, quasi tutti esauriti, la giornata di vaccinazione organizzata dai pediatri di famiglia per i bimbi dai 5 agli 11 anni domenica al Paolinelli di Ancona.