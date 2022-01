Presentato il nuovo assetto organizzativo della clinica di Ortopedia dell'adulto e pediatrica presentata all'ospedale dei bambini Salesi di Ancona. Un'organizzazione che va di pari passo con le novità terapeutiche e scientifiche intraprese dalla clinica, grazie anche a collaborazioni esterne con gli altri hub presenti nel territorio e non solo. Importante il lavoro che la clinica porta avanti ad esempio con il centro diagnosi prenatale di Loreto per le malformazioni, con la lega del Filo d'Oro per la cura delle malattie ortopediche dei bambini sordo-ciechi e con l'oncologia pediatrica del policlinico Agostino Gemelli per il trattamento dei tumori ossei dell'infanzia. Inoltre è previsto l'avvio di attività in vari centri della regione da San Benedetto del Tronto a Macerata, Fabriano e Pesaro.