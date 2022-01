Si girano altre pagine del calendario del post sisma a Tolentino, dove il comune ha puntato sugli appartamenti anziché le casette sae come negli altri comuni del cratere. Risultato: ancora attese per ricevere in mano le chiavi di una casa, con gli edifici ancora in costruzione e la data di chiusura dell’area container ancora spostata in avanti. Non più fine anno ma fine marzo, al sesto anno di post sisma. Negli alloggi con bagni comuni ci sono ancora diverse famiglie, una decina quelle che hanno perso la casa per il terremoto, le altre sono state accolte lì per problemi economici e sociali. In totale un centinaio di persone. Il sindaco, in scadenza del suo mandato a fine maggio, continua a difendere la scelta dei 200 appartamenti.