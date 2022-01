Blocco dell’export della carne dei maiali e derivati alle frontiere di Svizzera, Kuwait, Cina, Giappone e Taiwan come risposta ai casi di Peste suina africana sui cinghiali in Piemonte e in Liguria. Il virus può infettare gli animali ma non è trasmissibile all’uomo, dice la Coldiretti Marche che però lancia l’allarme perché nella nostra regione: le esportazioni di carne lavorata e salumi hanno raggiunto nel 2020 circa 200 milioni. E' ora di affrontare definitivamente il problema dei cinghiali dice Francesco Fucili, titolare di un allevamento di suini a San Severino Marche e presidente Coldiretti della provincia di Macerata.