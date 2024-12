Dramma in A14, una donna è morta e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio nel tratto tra Porto Recanati e Civitanova, in direzione sud. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, si sarebbero scontrate tre auto. Sul posto 118 e polizia autostradale. Il traffico risulta fortemente rallentato in entrambe le direzioni, in particolare tra Porto Recanati e Civitanova ci sono code per 5 chilometri.

Un altro incidente stamattina. Un operaio è stato investito, questa mattina intorno alle 11, in un cantiere mobile presente nel tratto autostradale marchigiano dell’A14 che collega Porto Sant’Elpidio (Fermo) a Civitanova Marche (Macerata). Stando alle prime informazioni trapelate, l’uomo sarebbe stato investito da un mezzo di lavoro. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i militi della Croce azzurra di Porto San Giorgio (Fermo), l’automedica, la polizia autostradale e il personale di società Autostrade. La centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza e l’uomo, rimasto sempre cosciente, dopo essere stato stabilizzato, è stato elitrasportato all’ospedale Torrette di Ancona per accertamenti medico-sanitari.