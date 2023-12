"Qui è bello ma gli spacciatori fanno paura", sono queste le parole dei bambini di Lido Tre Archi, le loro famiglie arrivano da decine di paesi del mondo dall'India all'Algeria, dal Pakistan all'Etiopia, ma loro, i bambini sono quasi tutti nati qui. Sono felici, raccontano loro stessi, eppure, c'è qualcosa che non va a Lido Tre Archi, come racconta Lucia Interlenghi, educatrice del centro di aggregazione Pass creato nel 2019 per dare a bambini e famiglie un senso di normalità.

Il centro organizza corsi di italiano ma anche di avviamento al lavoro per giovani e adulti e poi sport, laboratori e attività di doposcuola per bambini e ragazzi, dalle scuole primarie a quelle superiori. Frequentare il centro significa tanto per questi ragazzi ma anche per gli adulti che vogliono trovare un lavoro e costruirsi una vita onesta. Sono loro l'altro volto di Lido Tre Archi.

Servizio di Laura Meda