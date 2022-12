A più di un mese dal terremoto che ha provocato danni nelle province di Ancona e Pesaro Urbino, il governatore delle Marche Francesco Acquaroli ha fatto il punto sulla richiesta di stato di emergenza avanzata al Ministero competente: "La Protezione civile nazionale ha chiesto una serie di approfondimenti tecnici, fondamentali per le scelte che verranno fatte in via definitiva". Le priorità del presidente: accelerare, per dare "una risposta a chi è fuori dalle abitazioni".