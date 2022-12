Amat, che spettacolo! Teatro, danza, musica, circo contemporaneo e progetti per la Platea delle Marche è il ricco programma presentato oggi in sala Agricoltura a Palazzo Leopardi. L'associazione si occupa di promuovere i progetti teatrali delle Marche con la Regione, i 76 Comuni e gli altri soggetti associati e la complicità di oltre 80 partners marchigiani.Da settembre 2022 oltre 500 spettacoli in programma, oltre 120 di artisti marchigiani e più di mille biglietti già venduti nell'anno in corso.