Non dovrebbe dunque mancare ancora molto per scoprire chi sarà il nuovo candidato alla presidenza dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. Sul nome del futuro presidente Francesco Acquaroli non ha voluto esprimesi, ma indiscrezioni dicono sia l’ingegner messinese Vincenzo Garofalo a sostituire il Commissario straordinario Giovanni Pettorino.Ma restando in tema di infrastrutture non è solo il porto dorico a meritare attenzione. In mattinata una delegazione dei rappresentanti sindacali dei dipendenti dell'Aeroporto Internazionale di Ancona hanno incontrato il presidente dell'Assemblea legislativa, Dino Latini, e i Capigrupp per ribadire le preoccupazioni rispetto alle prospettive dello scalo.