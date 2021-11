Potenziare le infrastrutture della dorsale adriatica per il rilancio economico dei territori: è l’imperativo che emerge dall’incontro di Bari per la seconda edizione del MMAP, Marche, Molise, Abruzzo e Puglia. L’idea dei presidenti delle Regioni, tra cui quello delle Marche Acquaroli è riportare al centro la direttrice adriatica, affinché venga inserita in agenda tra le linee strategiche europee per attingere ai fondi del Pnrr e della nuova programmazione comunitaria.