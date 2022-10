Il 90% degli allievi trova un'occupazione a un anno dal diploma, la metà ancora prima di finire gli studi. È la percentuale degli ingressi nel mondo del lavoro per i super tecnici usciti dai corsi di alta specializzazione post diploma della Fondazione ITS Tecnologia e Made in Italy, attiva nelle Marche con sei indirizzi.

Le iscrizioni per il prossimo biennio sono aperte e gratuite per tutti coloro che hanno conseguito il diploma di scuola superiore. C’è tempo per iscriversi fino al 15 ottobre. All'interno della compagine sociale di ITS il recente ingresso della Fondazione Luigi Clerici che ha organizzato ad Ancona il seminario “New Technologies and Digitalization”. Un focus sulle nuove frontiere della digitalizzazione legate alla formazione di nuove figure professionali