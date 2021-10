Nisba per il mondo, Emanuele per la famiglia. Educatore di bambini con disabilità e chitarrista punk rock, Emanuele Gualini ha lasciato un segno indelebile in quanti l’hanno conosciuto, tanto da dare vita al progetto “Suona con me”, un laboratorio di musicoterapia per bambini con disturbi cognitivi promosso dalla famiglia di Emanuele, dall’Associazione Qui e dora Osimo e dalla Band The Livermores.