Riconferma dell’ergastolo come da condanna di primo grado. È la richiesta avanzata dalla Procura nell’arco dell’udienza d’appello nei confronti di Maurizio Marinangeli, il cuoco 58enne di Chiaravalle condannato in primo grado per l’omicidio premeditato di Emma Grilli la sua vicina di casa di 85 anni. I fatti risalgono al 17 luglio 2018. Stando alla sentenza di primo grado l’uomo affetto da ludopatia sarebbe andato a casa della donna con l’intento di rapinala e poi ucciderla. Una versione a cui però continua a opporsi la difesa del 58enne che ha ribadito ancora come i gioielli fossero arrivati nelle mani di Marinangeli da parte di un uomo di origini albanesi.