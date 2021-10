Non è il numero assoluto dei tamponi necessari per il green pass a stressare la macchina delle farmacie in prima linea per i test, ma la gestione delle code nei tre giorni canonici (lunedì-mercoledì-venerdì), nelle 48 ore di validità degli antigenici.

Sono poco meno di 400 gli esercizi marchigiani che fanno test anti Covid, il 70% delle 540 farmacie totali.

Più di 40 mila le persone potenzialmente interessate dai tamponi sostitutivi del vaccino per il certificato verde.

Servizio di Lucio Cristino.