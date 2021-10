Garantire test molecolari o antigenici rapidi gratuiti per il personale sprovvisto di green pass. È ila raccomandazione contenuta nella circolare del Ministero dell’Interno inviata a tutti i prefetti e rivolta alle imprese del settore portuale per scongiurare il rischio di compromissione dell’operatività dei porti nel caso di un alto numero di addetti senza certificazione verde. Una novità accolta con favore dalla Fiom Cgil Marche che chiede un passo in più anche per i lavoratori dei cantieri attivi in ambito portuale.