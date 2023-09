Il dialogo per allontanare la paura di essere giudicati, non sentirsi in imbarazzo per affrontare meglio il percorso di cura. E’ il messaggio che emerge dal convegno “Sessualità e identità di genere nel malato oncologico", organizzato dalla società italiana di psiconcologia-sezione Marche con la collaborazione dell’Ordine degli psicologi delle Marche.