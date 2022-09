Trasporti: è caccia al bonus. Ma ci sono state file e disagi per un abbonamento con lo sconto. Atma risponde: “Dal ministero non c’è stata mai risposta sulla procedura on line”.

In serata l'aggiornamento: "E’attiva per gli utenti di Atma e Conerobus la funzione online per sottoscrivere l’abbonamento con lo sconto previsto dal Bonus Trasporti. Il Ministero del Lavoro, infatti, ha appena sbloccato la procedura. Sin da ora è possibile sbrigare la pratica via web accedendo ai due link di seguito: https://www.atmaancona.it/tariffe/abbonamenti-

on-line/ ; https://www.conerobus.it/vendite-OnLine. La funzione online è operativa per i seguenti abbonamenti: ordinario mensile ed annuale dei Comuni di: Ancona, Jesi, Falconara, Sassoferrato, Castelfidardo, Senigallia; studenti mensile ed annuale dei Comuni di: Ancona, Jesi, Falconara, Sassoferrato, Castelfidardo, Senigallia; studenti extraurbano settimanale, mensile e annuale per tutte le tratte chilometriche. Nel frattempo la società comunica che è già possibile rivolgersi anche alle Biglietterie di SACSA di Viale della Vittoria a Jesi e al punto Autolinee Bucci di via Sanzio a Senigallia. Restano operative le due rivendite di Ancona, in via Frediani e piazza Ugo Bassi.