Primo giorno di scuola nelle Marche per nidi e materne. Mercoledì torneranno sui banchi tutti gli altri studenti. Giornate frenetiche per i dirigenti scolastici tra il controllo dei green pass al personale, i casi di insegnanti no vax, il potenziamento dei trasporti e il tracciamento per cui si attende il via libera anche per i tamponi salivari