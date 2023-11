Con la tradizionale Mostra del fischietto in terracotta, allestita a cura del Centro Italiano Femminile (CIF) nelle vetrine degli esercizi commerciali della città che hanno aderito all’iniziativa, il 26 agosto a Macerata prenderanno il via i festeggiamenti in onore del patrono san Giuliano.

Festa all’insegna della tradizione

Una festa che mantiene intatto il suo profondo significato immerso nella tradizione culturale e religiosa di Macerata grazie all’organizzazione a cura della Pro Loco di Macerata e del Cif San Giuliano con il coordinamento e il sostegno economico dell’Amministrazione comunale.

Comunità e partecipazione

“In occasione delle celebrazioni di San Giuliano, patrono di Macerata, ci prepariamo a vivere dei giorni di festa che uniranno la comunità in un clima di profonda partecipazione – afferma il sindaco Sandro Parcaroli -. Un ringraziamento alla Pro loco di Macerata che, come ogni anno, con passione, forte dedizione e con lo spirito proprio dell’associazionismo, ci regala un ricco programma da vivere insieme promuovendo momenti di incontro, scambio, socialità, convivialità e accoglienza. Come consuetudine, avremo il piacere di ospitare le delegazioni delle città gemellate di Weiden, Floriana e Issy-les Moulineaux e quest’anno, in occasione dei 60 anni dalla firma, rinnoveremo, in particolare, il patto di amicizia che ci lega alla città tedesca”.

Tradizione e promozione del territorio

“Valorizzare le tradizioni maceratesi vuol dire avere a cuore il patrimonio della nostra comunità, della nostra storia e della nostra Città. E’ con questo spirito che ci accingiamo a celebrare il Santo Patrono ospitaliere, con un calendario fitto di appuntamenti frutto della collaborazione con la Pro Loco di Macerata e il CIF – afferma l’assessore agli Eventi e al Turismo Riccardo Sacchi –. Si tratta di una serie di iniziative rivolte a un pubblico di tutte le età, in grado di promuovere il nostro territorio e, al contempo, le sue ricchezze con un occhio attento all’ospitalità anche nei confronti dei nostri amici provenienti dalla città con noi gemellate e che parteciperanno ai festeggiamenti”.

Socialità e aggregazione

“La festa di san Giuliano è un momento importante di socialità e aggregazione – interviene il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro –. Saranno giorni all’insegna del senso di comunità e allo stesso tempo di spensieratezza dove la condivisione, da sempre, come tradizione vuole, si traduce nel piacere di stare insieme e in voglia di partecipare”.

La Pro Loco Macerata parte attiva

“La Pro Loco Macerata è onorata di essere parte attiva dei festeggiamenti dedicati a san Giuliano che da sempre rappresentano un momento importante per i maceratesi – afferma il presidente della Pro Loco Macerata Luciano Cartechini -. Saranno quattro giorni intensi che, grazie alle iniziative organizzate, coinvolgeranno grandi e piccini. Vi aspettiamo numerosi in piazza della Libertà ricordandovi che tutti gli spettacoli previsti sono gratuiti”.

Il Cif e la conservazione delle tradizioni maceratesi

“Anche quest’anno il CIF di Macerata propone alcuni eventi in occasione delle festività del Santo Patrono legati alla riscoperta, valorizzazione e conservazione delle tradizioni maceratesi – interviene la presidente del Centro Italiano Femminile Francesca Marinelli -. Il 30 e 31 sarà aperta la Bancarella delle Tradizioni in piazza della Libertà con la vendita del fischietto in terracotta prodotto, come ogni anno, in unico esemplare. Questa volta, dopo aver iniziato lo scorso anno a rappresentare i mestieri della tradizione con il macellaio con la papera, sarà la volta de ‘lu fornà’ con le ciambelline al vino in mano. Ringraziamo l’artista Valerio Valeri che, all’apertura della bancarella, presenterà una sua opera appositamente creata per la ricorrenza e che diventerà ‘un’etichetta per San Giuliano’ e verrà applicata su bottiglie di vino cotto”.

Il programma

Il programma, messo a punto dal Comune di Macerata, dalla Pro loco Macerata e dal CIF, prevede per domenica 27 agosto, alle 17 nel cortile di Palazzo Conventati, Dialettando insieme, incontro con i poeti dialettali Cesare Angeletti “Cisirino”, Tóto Fusari, Luciano Magnalbò, Mariella Marsiglia, Fernando Pallocchini, Gilberto Sacchi e Giuseppina Trippetta. A seguire la tradizionale merenda offerta dal CIF e dalla Norcineria Altonera.

San Giuliano dei bambini

Lunedì 28 agosto, dalle 16 alle 20, in piazza della Libertà sarà la volta di San Giuliano dei bambini con animazione, truccabimbi, zucchero filato e gelato, e dalle 18 anche pizza, gratis per tutti i piccini. A seguire, alle 21, musica con il gruppo rock maceratese Wet Floors e alle 22.30 chiusura con divertimento assicurato, grazie allo show de I Lucchettino, ovvero Luca Regina e Tino Fimiani, due maghi illusionisti la cui arte affonda le proprie radici soprattutto nella tradizione clownesca, nel mondo del circo e nella commedia dell’arte.

Ancora musica e intrattenimento martedì 29 agosto, sempre in piazza della Libertà, alle 21, con l’Alceo Swing Band e alle 22 con il Family Show.

La Fiera

Mercoledì 30 agosto al via la tradizionale Fiera di san Giuliano con 300 bancarelle che dal pomeriggio riempiranno il centro storico, corso Cavour, viale Puccinotti, viale Trieste, piazza Mazzini, piazza Annessione, via Garibaldi, via Tommaso Lauri, via Matteotti e piazza Cesare Battisti.

In piazza della Libertà, alle 17 è prevista l’apertura della Bancarella delle tradizioni del CIF con la presentazione di “Un’etichetta per san Giuliano” opera dell’artista Valerio Valeri e, dalle 18, con la vendita del fischietto in terracotta.

Esibizione delle majorette

Alle 19, invece, spettacolo delle Koreos Majorette che si esibiranno per le vie del centro storico con partenza dai Cancelli di piazza Annessione mentre alle 21, in piazza della Libertà, concorso nazionale Miss Blumare e alle 22.45 Dj Set Luca Moretti e Nicola Pigini.

Arte con la Triernnale del colore

Dal 24 al 31 agosto alla Galleria degli Antichi forni verrà allestita, su iniziativa della Pro loco Macerata, la mostra d’arte “Triennale del colore”, quest’anno dedicata all’arancione, con la partecipazione di numerosi artisti. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30.

Le città gemellate

Anche quest’anno le festività del patrono San Giuliano strizzano l’occhio all’Europa. Il 31 agosto, infatti, in occasione dei festeggiamenti, saranno presenti in città le delegazioni delle città gemellate con Macerata: Weiden (Germania) – in occasione dei 60 anni del legame con la città tedesca verrà rinnovato, con sottoscrizione ufficiale, il patto di amicizia – Issy Les Moulineaux (Francia) e Floriana (Malta).

Sport e viaggio nella musica deli anni ’90

Infine, nel giorno di San Giuliano, oltre al proseguimento della tradizionale fiera, il programma dei festeggiamenti si concluderà alle 20, sempre in piazza della Libertà, con la presentazione di alcune squadre sportive della città, tra cui la Maceratese Calcio, la CBS Balducci di volley femminile e Macerata Pallavolo di volley maschile e alle 22 gran finale con 90 Mania, uno show che è un concentrato di energia e puro divertimento, un viaggio con musica, balli e canzoni nei mitici anni ’90 per un pubblico di tutte le età.

Info: e programma completo www.comune.macerata.it