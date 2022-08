Se n'è andato il divulgatore scientifico dal sorriso gentile, è morto a 93 anni Piero Angela. Ad annunciarlo con un post su facebook il figlio Alberto: “Buon viaggio, papà”. Giornalista, conduttore e ideatore dei famosi programmi per la Rai Quark e Superquark riusciva grazie alla televisione a portare la scienza nelle case del pubblico, spiegando le cose più complesse nel modo più semplice, come lui stesso amava dire.

Le Marche stesse devono molto alle vetrine informative realizzate negli anni da Piero Angela. A ottobre dell'anno scorso aveva aperto la Settimana dello Spazio a Osimo. Nel 2018 era stato applauditissimo ospite di Passaggi Festival a Fano, dove aveva ricevuto il Premio Barbato 2018.

La notizia della sua morte è rimbalzata veloce sui social e in tanti non hanno tardato a ricordarlo nel panorama regionale

“Uno degli esempi più alti per noi e le generazioni che verranno” ha scritto su facebook il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli. “con quel modo garbato e gentile di comunicare, ci hai insegnato, negli anni, l'alto valore della scienza, della storia e del rispetto della nostra terra. Ci hai insegnato la vita” le parole del primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci. Anche il mondo accademico marchigiano ha avuto parole di lode per Angela: “Grazie di tutto, Maestro”. Si legge sulla pagina dell'Università di Camerino che lo ricorda con una foto tratta dalla cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Scienze Naturali nel 1988. Un pubblico che lo ha amato molto e che lui ha ricordato fino alla fine in un messaggio postumo in cui scrive:

“Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana.

È stata un’avventura straordinaria". E poi infine: “Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese.”