Week end di ferragosto di fuoco per i marchigiani, con sole e temperature che raggiungeranno anche i 40° in alcune aree della regione.

Condizioni che hanno portato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Stefano Aguzzi, in accordo con il dirigente della Protezione Civile regionale, a inviare una lettera ai sindaci delle Marche, alle Forze dell’Ordine e alle Prefetture contenente le misure necessarie da adottare per arginare le problematiche legate alle ondate di calore e la siccità .