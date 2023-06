Il Sindaco di Ancona Silvetti ospite del nostro Maurizio Socci stamattina in diretta su èTV: "Sarò al funerale di Berlusconi con la fascia tricolore. Lui sognava per Ancona un ruolo baricentrico a livello di rapporti internazionali nel Mediterraneo" ha annunciato. La Giunta "è quasi fatta, oltre il 90% delle caselle è a posto". Alla cultura Trifogli o Bertini? "Uno dei due nomi è giusto" ammette il Sindaco. I soldi del PNRR? Qui arriva una stoccata alla precedente Amministrazione. "Non perderemo neanche un euro, ma sono un pò deluso. In realtà si tratta di meno di 60 milioni, mentre Padova ne ha ottenuto oltre 400 e Cagliari un miliardo. Non serviranno per rilanciare Ancona, come abbiamo sentito dire in Campagna elettorale (dal Centrosinistra, ndr), quanto soprattutto per le manutenzioni e per ripristinare quello che già c'è".