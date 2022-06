ANCONA – Nelle Marche, si è attestata al 55,09% l’affluenza definitiva alle urne per le comunali che interessano 17 Comuni (nessuno dei quali capoluogo di provincia), in calo, secondo i dati del portale Eligendo del Ministero dell’Interno, rispetto alla precedente consultazione quando il dato delle 23 aveva sfiorato il 60% (59,67). La percentuale più alta di votanti, 63,29%, in provincia di Pesaro Urbino, dove si vota per i rinnovi dei Consigli comunali e l’elezione diretta del sindaco in tre piccoli Comuni: Frontino, Tavoleto, Terre Roveresche: avendo meno di 15 mila abitanti, verrà eletto il candidato che ha avuto più voti senza turno di ballottaggio.

A seguire Ascoli Piceno con 61,80% : in questo caso la consultazione interessa solo il Comune di Acquaviva Picena. Poi Fermo con 55,80%, Ancona con 54,90% e Macerata con 54,03%. Lo spoglio è cominciata alle 14. Sono sei i Comuni che potrebbero essere interessati dal turno di ballottaggio: Jesi, Fabriano, Civitanova Marche, Tolentino, Sant’Elpidio a Mare e Corridonia. Porto San Giorgio conoscerà nel pomeriggio il nome del suo sindaco.

I primi sindaci di fatto eletti a Pedaso e a Frontino, dove c’era un solo candidato: sono rispettivamente Vincenzo Berdini e Andrea Spagna.

Flop invece per i cinque quesiti referendari sulla giustizia presentati da Lega, Radicali e Italia Viva. Alle 23 nelle Marche ha votato il 20.72% degli aventi diritto (1.166.395 marchigiani).