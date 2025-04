“Voglio ringraziare questa splendida compagnia di viaggio, mi avete regalato una giornata piena di grandi emozioni! Grazie Fratelli d’Italia”. Con queste parole, pubblicate a tarda sera sui social, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha di fatto aperto ufficialmente la sua seconda campagna elettorale da Governatore.

Nelle ore in cui lo sfidante, l’europarlamentare Matteo Ricci, partiva a colpi di pedale da Cantiano per il suo “bike tour” allo scopo di “ricucire le Marche”. Fratelli d’Italia ha riunito i suoi fedelissimi al teatro La Fenice di Senigallia. All’appello hanno risposto in oltre mille. teatro sold out, bandiere tricolore e grande entusiasmo. “L’ago della bilancia alle Regionali nelle Marche? Sarà solo quello che abbiamo fatto in questi anni, in questi mesi e quello che potremo fare negli ultimi mesi, perché penso che la buona politica si basa su risultati concreti”.

Titolo dell’evento: “Dire, fare Marche”, motto con cui il governatore punta ad ottenere il secondo mandato nelle elezioni in programma in autunno. Degli anni di governo dell’attuale giunta di centrodestra, che aveva interrotto circa 30 di amministrazioni di centrosinistra, Acquaroli dice dal palco di aver percepito “un riscontro positivo perché siamo riusciti a superare tante problematiche e soprattutto a restituire una visione d’insieme alla nostra regione”. “Era quello che mancava, – ha detto ancora il presidente -, sicuramente le problematiche ci sono e sono tante, però noi siamo molto orgogliosi sia sulla sanità che sulle infrastrutture, per il rilancio economico e il turismo; siamo orgogliosi per il sociale e per tutte le altre sfide che ci hanno visto impegnati, ad esempio il recupero, il rilancio delle aree interne e dei borghi che ci hanno visto solo iniziare una grande sfida che si chiama Marche”.

Tra i temi più caldi certamente le liste d’attesa e la riforma della Sanità marchigiana, accanto all’alta velocità, alla terza corsia dell’A14, alla grana ATIM. Questioni attorno alle quali si potrebbe giocare la sfida con Ricci. Ma oggi c’è spazio soprattutto per la voglia di fare festa. “Io sono uno di lungo corso, ma giornate emozionanti come oggi non ne ho vissute tantissime, non arriviamo a dieci! La Comunità c’è ed è fortissima”, questo il commento affidato ai social da parte di Carlo Ciccioli, europarlamentare di fratelli d’italia, sostenitore dalla prima ora del presidente Acquaroli.