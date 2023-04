E' il giorno di Pasqua, intorno alle 18.30, un gruppo di ragazzini di 12, 13 anni è seduto sopra la banchina, vicino al molo sud di Civitanova Marche. Uno di loro, alzandosi, perde l'equilibrio, forse a causa del suo braccio ingessato e cade in acqua.

Amin, giovane italo tunisino di appena 20 anni, non ci pensa due volte e, dopo aver chiamato i soccorsi, si tuffa in mare, del resto ha lavorato per tre anni come bagnino a Porto Recanati, sa quello che deve fare così come sa che ogni istante è prezioso quando ci si trova in acque gelide a rischio di ipotermia

In pochi istanti Amin afferra il ragazzino e nuota con lui per diversi metri fino all'imbarcazione della Guardia Costieria arrivata intanto sul posto, pochi istanti quelli che permettono al ragazzo di cavarsela senza gravi conseguenze se non un grande spavento. Eppure Amin non si sente affatto un eroe, " non ci penserei due volte, lo rifarei di nuovo".

Ansia Paura? Non per lui, ma per il ragazzo, spiega aancora Amin, raccontando, quasi sorpreso, anche dei molti ringraziamenti ricevuti per il suo gesto, un gesto che per lui è "un semplice dovere civico".