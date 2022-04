Da circa tre anni lavorano per trovare un impiego ai percettori del reddito di cittadinanza, ma dal 1 maggio rischiano loro stessi di non averne uno. Sono i navigator che tornano in piazza in tutta Italia per chiedere la proroga del contratto in scadenza, sembra quasi una beffa, proprio il giorno della festa dei lavoratori. A rischio ci sono 1900 posti di lavoro, 30 nelle Marche. I lavoratori si sono riuniti in presidio davanti alla prefettura di Ancona in Piazza del plebiscito.