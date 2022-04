Cosa avvenne davvero in quel Casolare la notte tra l'11 e il 12 marzo? Il cerchio sembra stringersi attorno al fidanzato Simone, sequestrati dai carabinieri la sua auto, il tablet, il telefonino e i vestiti che indossava quella sera. Lui interrogato per ore insieme al proprietario del casolare, posto sotto sequestro nelle scorse ore, e a una terza persona.

Simone continua a difendersi, ribadendo la stessa versione di sempre: Andreea si è allontanta da sola la mattina del 12 marzo, sopo una litigata, lasciondo a lui il telefono, telefono che però il ragazzo si è tenuto per oltre un giorno prima di decidere di consegnarlo alla madre di Andrea.

Per ora però né lui né gli altri due convocati in caserma sarebbero in stato di fermo, certo è che gli inquirenti, guidati dalla PM Irene Bilotta, che ha partecipato agli interrogatori, vogliono vederci chiaro. Andreea era solita allontarsi per giorni, è vero, ma mai così a lungo, gli appelli della madre della ragazza e dell'ex fidanzato Daniele sono caduti nel vuoto, ho paura di sapere cosa le è successo ha dichiarato Daniele collegato in diretta con la tramissione Chi l'ha visto.

Servizio di Laura Meda