L'ultima in ordine di tempo è la transenna spuntata qualche giorno fa sulla scalinata che scende verso il mare, una nuova tegola per il Passetto anzi un vero e proprio cedimento, pare infatti che la scalinata di sinistra si stia sgretolando pezzo dopo pezzo. E non è la prima volta, era già successo mesi fa per l'altra scalinata, quella di destra, poi sistemata.

Altri cantieri dunque in vista in un'area già martoriata da transenne e chiusure; i lavori sul marciapiede sopra la piscina e i laghetti ancora non sono terminati anche se fortunatamente stanno volgendo al termine.

Dovrebbero essere appaltati invece a marzo i lavori per il risanamento conservativo della pietra d’Istria pericolante, il piano, del valore complessivo di circa 870 mila euro, prevede non solo il restauro della scalinata, soggetta a erosione nei lati esposti al mare, ma anche una nuova illuminazione in grado di valorizzare l'area e aumentare la sicurezza. Ne parla la sindaca Valeria Mancinelli.

Servizio di Laura Meda