Due giorni di fuoco, due giorni che decideranno la vita di molte persone, ben 270, quella dei lavoratori della Caterpillar di Jesi, su cui pende dallo scorso 10 dicembre la scure del licenziamento. Lunedì 14 febbraio scade il termine per depositare le manifestazioni di interesse da parte dei potenziali acquirenti, diverse aziende hanno visitato il sito di Jesi nelle scorse settimane dicendosi interessate, oltre alla milanese Duplomatic, anche un'azienda di Modena e poi una Marchigiana, ma adesso è il momento di passare dalle parole ai fatti.

Chi veramente è interessato all'acquisto deve formalizzarlo. La speranza di tutti ovviamente è trovare un acquirente interessato a portare avanti l'attività lavorativa nella struttura di Jesi e non a comprarla per venderne i pezzi, come invece temono i lavoratori.

Se lunedì verranno formalizzate offerte di rilievo, l'incontro di martedì 15 al Mise, a cui prenderanno parte oltre agli amministarori Caterpillar anche i vertici della Regione Marche, i rappresentanti sindacali e Confindustria, potrebbe assumere toni positivi. Un'offerta di acquisto potrebbe convincere anche la stessa Caterpillar a sospendere i licenziamenti previsti per il 23 febbraio e concedere un lasso di tempo maggiore per concludere la trattativa.

Se così non fosse l'ultima spiaggia per i 270 lavoratori e le loro famiglie resterebbe qualle del 18 febbraio, quando il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona potrebbe pronunciarsi sul ricorso per il comportamento anti sindacale presentato contro l'azienda dalle associazioni dei lavoratori. Una sentenza contro gli AD Caterpillar potrebbe portare alla sospensione dei licenziamenti, permettendo così ai lavoratori di tirare, almeno per un po', un sospiro di sollievo.

La speranza è che non ce ne sia bisogno e che esca dal cilindro un'offerta che possa davvero accontentare tutti.

Servizio di Laura Meda