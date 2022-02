Scendono nelle Marche sia il numero di ricoveri per Covid, 343 (-1 in meno rispetto a ieri), sia l'incidenza di positivi su 100mila abitanti oggi arrivata a 1.161,58 (23 punti in meno rispetto a ieri).

Sono 44 i degenti in Intensiva sul totale di 256 posti letto per una saturazione covid del "17,2%"; in Area Medica invece i ricoveri covid sono 299 ricoverati su 1.027 posti per una saturazione del 29,1%. Cifre dunque che potrebbero riportare le Marche in zona gialla a partire dal 21 febbraio.

Sei le persone decedute (tutte con patologie pregresse) il totale delle vittime sale a 3.508.