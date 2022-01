Avevano annunciato azioni forti e l'hanno fatto. Superstrada 76 bloccata e veicoli costretti ad uscire a Jesi Est nelle prime ore del pomeriggio lungo la carreggiata che porta verso Fabriano. Sulla strada, controllati dalle forze dell'ordine, i lavoratori della Caterpillar in marcia nella speranza di ricevere uno spiraglio di luce, quello spiraglio che in effetti si è iniziato a intravedere al termine dell'incontro della mattinata tra le organizzazioni sindacali in azienda e i vertici aziendali, collegati in remoto.

Dopo oltre 4 ore di contrattazioni e di attesa, l'annuncio di un presidio al Mise il 19 gennaio e poi lo spiraglio di un possibile acquirente proveniente dal nord Italia che visiterà il sito caterpillar di Jesi il 20 gennaio. "Che sia però un compratore serio, interessato a tenere in vita il sito produttivo e non a smantellarlo", tuonano i sindacati ma per arrivare a questo serve da un lato l'aiuto del Mise e dall'altro la sospensione o perlomeno il rallentamento dei tempi di chiusura in modo da trovare in giusto acquirente. Qualcosa, dunque, si muove, "ancora troppo poco però", dicono i lavoratori.

Servizio di Laura Meda