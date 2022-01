Precipita da una scala sul lavoro e muore sul colpo. Luciano Berruto, 56 anni, titolare di una piccola azienda operante nella manutenzione e riparazione di caldaie è una delle prime vittime sul lavoro in Italia del 2022. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 18 in una palazzina di viale Martin Luther King a Porto Recanati. Berruto, chiamato per verificare il malfunzionamento di una caldaia, stava lavorando alla riparazione di una tubo di sfiato esterno. Era salito con una scala di alluminio poco sotto il balcone del primo piano. La scala era appoggiata al muro quando all'improvviso Berruto è caduto all'indietro, finendo a terra sui gradini di accesso alla palazzina, un impatto fatale per l'uomo, che, secondo i primi riscontri sarebbe morto sul colpo. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente intanto arrivavano i carabinieri, insieme al medico legale e agli ispettori della Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro. Saranno loro a chiarire le cause di q se ci sia stato un malfunzionamento della scala o se Berruto abbia avuto un malore che l'ha portato a perdere l'equilibrio. Determinanti gli esiti dell'autopsia che è stata fissata per sabato. Berruto, originario di San Giorgio a Cremano, da molti anni viveva a Recanati con la moglie e i suoi due figli. La sua scomparsa ha sconvolto l'intera città, chi lo conosceva lo ricorda come un uomo buono, dedito al lavoro e alla famiglia.

Cordoglio è stato espresso dal Gruppo Manutentori Termoidraulici di Confartigianato che ha ricordato i rischi quotidiani degli imprenditori artigiani, in prima linea per rispondere alle necessità delle famiglie rimaste al freddo in questo periodo. Una strage che va fermata quella degli incidenti sul lavoro, scrive la CGIL Marche, ricordando lo stillicidio degli ultimi 10 anni nella nostra regione, 212mila infortuni di cui 388 mortali.

Servizio di Laura Meda