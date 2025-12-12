Proseguono le tappe di Territori Forti e Fluidi. Partecipatissima la manifestazione con l'accensione dell'albero di Natale a Valfornace lo scorso 8 dicembre, con performance artistica di Babbo Natale, con la consegna delle letterine lette dai bambini delle scuole del Comune, molto emozionanti e su tanti temi come la solidarietà tra popoli. In una piazza piena e con gli evidenti segni della ricostruzione, bambini e ragazzi hanno espresso a Babbo Natale il desiderio di rivedere ricostruito presto il proprio paese.

Molto apprezzati il coro di voci bianche Akademia, diretto dal maestro Paola Taticchi con alcune canzoni di Natale eseguite anche in Lis, la lingua dei segni, per un Natale inclusivo. L’animazione per bambini è stata a cura del Gruppo 0 – donatori universali di sorrisi -Claun care therapy, volontari che operano con bambini, anziani e le persone più fragili. In chiusura la musica degli zampognari ha portato ancora di più il pubblico a vivere le atmosfere del Natale.

Presente anche il Sindaco Massimo Citracca.

Infine la Pro Pieve ha offerto cioccolata calda e vin brulè.

Sabato 13 dicembre l’attenzione si sposta su Serrapetrona dove alle ore 15,45 nella suggestiva Chiesa di Santa Maria di Piazza si terrà l’incontro esperienziale “Bacca nera… storie di Vernaccia e di profumi “con la profumoterapeuta Roberta Grifantini, un viaggio olfattivo che narra la storia della Vernaccia. Seguirà il Concerto della Corale Vocinsieme, gruppo di voci pari femminili diretto da Antonella Malvestiti con un emozionante repertorio Pop e Jazz. Alle ore 17,45 l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza precederà la degustazione della Vernaccia di Serrapetrona DOCG e Serrapetrona DOC a cura della Pro Loco.

A Castelsantangelo sul Nera la giornata di domenica 14 dicembre sarà dedicata all’arte e alle sonorità. Dalle ore 15,00 I bastoni artistici di Alfonso, si potrà visitare il laboratorio creativo difronte alla Sala Amici del Trentino dove alle 16,00 è in programma il concerto “Natale FATATO” del Quartetto FATA, con brani eseguiti da flauti in diverse tonalità, per trasportare il pubblico in un universo fiabesco. Alle ore 17,00 seguirà la lettura espressiva a cura di Francesca Zenobi che condurrà grandi e piccoli a vivere le atmosfere del Natale. La chiusura in musica sarà alle ore 17,30 con Tommaso Gagliardini in Organillon-carinetto, un suggestivo e innovativo incontro tra sonorità diverse.