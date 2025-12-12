ASCOLI PICENO – Un uomo di 28 anni di Castel di Lama (Ascoli Piceno) è morto stasera a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 12,30 di oggi lungo la Piceno Aprutina fra il la zona del Battente e l’ingresso della superstrada Ascoli-Mare, all’altezza del distributore di carburanti Tamoil.



Per cause che stanno cercando di appurare gli agenti della polizia municipale di Ascoli il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando da un’area privata è uscita un’auto. L’impatto è stato molto violento, tanto che il motociclista è stato sbalzato nel piazzale del distributore. Il 28enne è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. I medici hanno tentato di tutto per tenerlo in vita, ma in serata il 28enne è morto.