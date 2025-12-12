La più grande risorsa della nostra sanità? La dedizione, la qualità e la professionalità dei nostri operatori, così l'assessore alla Sanità Paolo Calcinaro facendo il punto dopo la prima parte delle sue visite tra le strutture sanitarie della nostra regione.

I problemi, spiega Calcinaro, ovviamente ci sono: dalle liste di attesa alle carenze di personale alla questione dei gettonisti.

Dove partire allora per iniziare a lavorare su ogni questione? Senza dubbio , spiega l'assessore, proprio dal personale: diamo loro condizioni migliori di vita all'interno delle strutture sanitarie e sarà più facile trovare personale.