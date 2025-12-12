"Tutelare il pieno diritto delle persone con disabilità di avere, su base di uguaglianza con gli altri e indipendentemente dal grado di disabilità grave o lieve, un proprio percorso di vita da poter sviluppare attraverso supporti e sostegni adeguati a consentire di superare ostacoli e barriere". Sono i principi del decreto 62 del 2024 in base ai quali le Commissioni consiliari quarta e quinta di Ancona hanno approvato all'unanimità la modifica del regolamento comunale in materia di disabilità sull'educativa scolastica.

Le modifiche che la consigliera Silvia Fattorini (Ancona Protagonista) aveva "proposto dall'inizio del mandato e inserita nelle linee programmatiche".

"Viste le criticità che presentava il vecchio testo era infatti assolutamente necessario – sottolinea Fattorini – adeguare il contenuto alle disposizioni di legge soprattutto dopo che il decreto 62/2024".