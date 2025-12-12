Dal 29 novembre al 24 dicembre (martedì–venerdì: 16.00 – 20.00 sabato e festivi 10.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00) torna a Macerata lo Spazio Natale di EMERGENCY delle Marche, un appuntamento ormai atteso da chi cerca un dono capace di unire bellezza e solidarietà. Nella sede di via Tommaso Lauri 32, nel centro storico di Macerata, sarà possibile acquistare prodotti artigianali provenienti dai Paesi in cui l’organizzazione opera – dall’Iran all’Afghanistan, dall’Indonesia al Burkina Faso – insieme a oggetti di moda etica, articoli equosolidali e gadget ufficiali di Emergency.

L’iniziativa rientra nella campagna Per un Natale di diritti, con cui EMERGENCY ricorda che il diritto alla cura deve essere garantito a tutti, in Italia e nel mondo. Ogni acquisto contribuisce infatti a sostenere i progetti sanitari attivi oggi in 9 Paesi, dalle cliniche in Italia al centro di maternità di Anabah in Afghanistan, dal Centro di chirurgia pediatrica di Entebbe in Uganda agli interventi nella Striscia di Gaza.

Nello Spazio Natale maceratese si trovano oggetti unici: gioielli in ceramica Papital in ceramica fatti a mano da artisti iraniani, decorazioni natalizie indonesiane, burro di karité dal Burkina Faso, orsetti di pace e borsette realizzati dalle donne in Afghanistan, dove EMERGENCY ha costruito tre ospedali e lavora da più di 25 anni. Si possono trovare anche prodotti per la cura della persona e alimenti provenienti da filiere etiche. In vendita anche articoli realizzati da progetti sociali italiani, come i braccialetti e gli astucci di Made in Carcere, o i dolci prodotti da Banda Biscotti e Cotti in Fragranza, realtà impegnate nel reinserimento sociale di detenuti e giovani in difficoltà come pure la cioccolata di Modica artigianale, con cui si sopportano le donne sole accolte nella casa del progetto sociale Don Puglisi

Non mancano i prodotti ufficiali EMERGENCY: t-shirt, tazze, l’agenda settimanale Moleskine 2026 con stickers dedicati, e il calendario illustrato 2026.

Nello spazio di Emergency si potranno fare donazioni dedicate come, visite nella clinica attiva nella Striscia di Gaza, nell’ospedale in Sudan cure nel centro di maternità di Anabah in Afghanistan, attività di formazione per i medici del Centro di chirurgia pediatrica a Entebbe in Uganda, assistenza alle persone fragili anche in Italia o carburante per la nave Life Support e tanto altro.

Torna anche il Panettone “Fatto per bene, realizzato dalla storica pasticceria Vergani che sarà in vendita sia nello Spazio Natale di Macerata sia in molte piazze italiane dal 5 all’8 dicembre. Ogni panettone è accompagnato da una shopper in cotone illustrata dall’artista Dario Sansone.

Lo Spazio Natale EMERGENCY di Macerata, in via Tommaso Lauri 32, sarà aperto dal 29 novembre al 24 dicembre: martedì–venerdì: 16.00 – 20.00 sabato e festivi 10.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00