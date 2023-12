#pensioni e #manovra la Anp CIA – Agricoltori Italiani Marche pronta a difendere i pensionati.

Fiori: "Così non ci piace".

Lavagnoli: "Continueremo a dare battaglia per i pensionati di oggi e di domani"

In questa puntata la presa di posizione di ANP Cia Marche sulla Legge di Bilancio:

I nodi: "Non sono state accolte le nostre proposte:

– aumento pensioni al minimo ma 750 euro

– non è giusta la perequazione per fasce

– futuri pensionati: giovani oggi, poveri pensionati domani. Rischiamo in futuro di vedere pensioni da 300 euro, serve una garanzia minima"

– Occorre rendere giustizia e dignità a chi ha tanto lavorato nel settore primario

"Questo chiediamo, e continueremo a dare battaglia per i pensionati di oggi e per i nostri giovani, che sono i pensionati di domani"

Intervista di Maurizio Socci a Franco Fiori e Nevio Lavagnoli per il format Naturalmente Cia, in onda ogni giovedì h 20:45 sul canale 12 di èTV Marche e il venerdì h20:45 sul canale 17 di èTv ÈTv Marche in collaborazione con CIA – Agricoltori Italiani Marche