L'impegno del governo per la zona di Lido Tre Archi e le aree contigue è massimo, ha assicurato il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco,dove aver partecipato al tavolo per l'ordine e la sicurezza organizzato dalla prefettura di Fermo.

Presenti oltre al prefetto Michele Rocchegiani e ai vertici delle forze dell’ordine anche i tre sindaci più interessati dalla criminalità nei propri comuni: Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.

E sono proprio loro, i sindaci, ad aver chiesto al governo maggior attenzione, a partire da un incremento del numero delle forze dell'ordine.

Una richiesta di aiuto dal territorio dunque, ma per ora il territorio dovrà fare da se. Nessun posto di polizia fisso per Lido Tre Archi è previsto al momento, nè un rinforzo nel numero degli agenti, almeno non per il momento. Se ne riparlerà nel 2024.